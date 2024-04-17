Историк поддержал студентов РГГУ, выступивших против центра имени Ивана Ильина

Историк, автор проекта "Цифровая история" Егор Яковлев поддержал протест студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) против появления в вузе центра имени Ивана Ильина, который возглавляет философ Александр Дугин.

"Я полностью поддерживаю позицию студентов и хочу указать также на то, что и позже, когда Ильин разочаровался в немецком национал-социализме и уехал в Швейцарию, его трактовки политических событий текущего момента были весьма своеобразны. Несмотря на охлаждение к Гитлеру, философ даже в послевоенное время продвигал нарратив, что Вторую Мировую войну спровоцировал не германский диктатор, а Сталин, который рвался к мировому господству", - пишет Яковлев в своем telegram-канале.

Он предполагает, что в следующий раз, когда российский МИД заявит протест относительно фальсификации истории, недопустимости возложения на СССР ответственности за развязывание войны и оправдания нацизма (справедливо при этом ссылаясь на приговор Международного трибунала в Нюрнберге), с той стороны вам могут ответить, что, мол, "мы просто цитируем вашего главного авторитета в политических вопросах".

"И парировать это будет нечем", - пишет Яковлев.

Напомним, молодые люди в своей петиции указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Ректор университета Александр Безбородов заявил, что петицию опубликовала "украинская агентура", а не студенты. Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов отправил депутатский запрос ректору РГГУ относительно создания учебно-научного центра имени "фашиствующего философа" Ивана Ильина.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.