ДЭГ в сентябре пройдет в 23 регионах

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на региональных выборах подали 23 региона, пять из них не использовали ранее ДЭГ, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Единый день голосования в этом году пройдет 8 сентября. Ожидаются 3,5 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. В Республике Хакасия состоятся довыборы депутата Госдумы восьмого созыва. Глав регионов выберут в республиках Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.