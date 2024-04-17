В учебник по окружающему миру добавят темы о России и уменьшат - о Европе

С нового учебного года в школах должны начать обучение окружающему миру по переработанному учебнику, который соответствует новому федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом пишет в "Учительской газете" учитель начальных классов Школы экономики и права в Санкт-Петербурге Надежда Певная.

Из первой части учебника для 3 класса (он в двух частях - для каждого полугодия) исключены темы о планах местности. Из второй части исключены разделы "На севере Европы", "Что такое Бенилюкс", "В центре Европы", "По Франции и Великобритании", "На юге Европы". Зато расширен материал про Золотое кольцо России. Также добавлен материал о памятниках Всемирного наследия, в том числе в России.

Эти изменения вполне оправданны, считает Певная. Они усиливают вектор патриотического воспитания школьников, отраженный в новом стандарте.

Власти уже много лет обещают сделать единые учебники. Министр просвещения Сергей Кравцов периодически говорит, что работа идет. Будет некий "золотой стандарт" образования: учебников станет меньше, но их уровень повысится. Однако пока все по-прежнему. При этом учебники вызывают массу нареканий со стороны родителей.