В Перми осудили лифтера за обрушение лифта в больнице

Лифтера больницы Архангела Михаила признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в Орджоникидзевском суде Перми.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Напомним, 10 октября в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. Был нанесен вред здоровью легкой и средней степени тяжести.

Отметим, что одна из пациенток впоследствии умерла. Ее дочь считает, что причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Однако в минздраве утверждают, что смерть произошла по причинам, не связанными с падением. Ни погибшую женщину, ни ее дочь пострадавшими не признали. В ведомстве утверждают, что смерть наступила "в силу наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии по причинам, не связанным с травмой в лифте".

Следствие установило, что лифтер, в нарушение требований по безопасности эксплуатации лифтового оборудования, допустил одновременное нахождение в кабине лифта 15 пассажиров из числа пациентов и сотрудников больницы. Грузоподъемность превысила 1000 килограммов.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.