Украинский беспилотник сбили в небе над Елабугой в Татарстане

Украинский беспилотник, который летел в сторону особой экономической зоны "Алабуга" и предприятия ГК "ТАИФ", сбили в небе над Елабугой в Татарстане, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, сотрудников предприятий экстренно эвакуируют.

ГК "ТАИФ" — крупнейший российский холдинг, который контролирует большую часть нефтегазоперерабатывающей отрасли республики.

Утром Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода в связи с угрозой атаки БПЛА.

В начале апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". В Нижнекамске атака была совершена на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.