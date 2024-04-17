17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев захотел введения в России уголовной ответственности для иноагентов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что атлантические ценности, навязанные через майдан и кровь, – подарки крайне сомнительные.
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"Они всё меньше нравятся даже тем странам, которые до сих пор были англосаксам вполне покорны. Видимо, и у них терпение и уступчивость к сегодняшнему дню достигли неизбежного предела. То ли ещё будет", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Он считает, что американцы – последовательные люди: с 1938 г. непримиримы к врагам своего государства.

"Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше", - написал Медведев.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о статусе иностранного агента, сообщил, что он не предполагает "запретительные шаги со стороны государства".

"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена и распространяется такая маркировка. Связано это с чем – как докладывают авторы этого нововведения, это связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе. Всё-таки мы исходим из того, что это не ведёт к каким-то запретительным шагам со стороны государства", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Теги: Дмитрий Медведев, иноагенты, уголовная ответственость


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