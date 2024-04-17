90% средств от продаж новых авто утекает в Китай. Российский автопром это может откинуть на 30-40 лет назад

Ситуация в отечественном автопроме даже близко не находится с импортозамещением, наоборот, Россия впала в сильнейшую зависимость от Китая, заградительные утильсборы и другие меры поддержки оказались неэффективными, считают в Совете Федерации.

"Иностранные производители реализуют в России массовую экспансию, масштабы позволяют им предоставлять огромные скидки на российском рынке. В январе этого года скидки составляли до 1 млн руб. Утилизационный сбор, составляющий в среднем 300 тыс. руб., оказался значительно ниже скидок, то есть барьер защиты от скидок оказался недостаточным", - заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев.

По его словам, с середины 2023 года импортные бренды (понятно, что речь идет почти на 100% о китайских брендах, но в СФ предпочитают не упоминать дружественную страну в привязке к агрессивным, недружественным действиям) совокупно занимают более 50% рынка, в денежном выражении ситуация еще драматичнее: "Порядка 90% рынка новых легковых автомобилей и комплектующих контролируется импортными производителями. То есть 90% средств утекает за рубеж, иностранным автоконцернам".

А иностранные компании не под санкциями и имеют доступ к дешевым кредитам, добавляет сенатор, то есть речи о равной конкуренции не идет.

"В такой ситуации российские компании могут отказаться от производства передовых, высокомаржинальных продуктов и перейти к производству дешевой, простейшей, низкомаржинальной модели, разработанной 10-20, а то и 30-40 лет назад", - считает Евстифеев.

Он добавил, что сейчас автомобильная и смежные отрасли дают стране около 2,8 млн рабочих мест, в случае негативного развития событий их число может сократиться наполовину.