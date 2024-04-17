Politico: Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта уже летом

Фронт, удерживаемый Украиной в течение нескольких месяцев в зоне СВО, может развалиться предстоящим летом, сообщили изданию Politico высокопоставленные офицеры ВСУ.

По их словам, это произойдет в результате предполагаемого наступления вооруженных сил РФ.

Ситуация осложняется острой нехваткой боеприпасов, что подрывает моральный дух украинских военных, отметили источники.

По оценкам издания, Россия "как никогда близка к своим целям" в зоне СВО, в то время как Украина "в ее нынешнем виде останется в прошлом", пишет ТАСС.

Ранее командир батальона спецназа украинской армии Павел Куриленко заявил, что без поставок западного оружия ВСУ могут не справиться с отражением российского наступления, есть перспектива потери левобережной территории до Днепра.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска после президентских выборов в РФ активизировали наступательные действия и "периодически добиваются тактического успеха".