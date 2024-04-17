Свердловские омбудсмены не устранили замечания в своих докладах после критики депутатов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области повторно изучили доклады региональных омбудсменов по итогам деятельности последних в 2023 году. В результате доклады рекомендовано принять, несмотря на замечания, которые так и не были устранены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, в первый раз доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой был заслушан на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, состоявшемся 19 марта 2024 года. Тогда у депутатов возникли замечания по первоначальному тексту доклада. Он был доработан Мерзляковой и в апреле поступил в заксобрание.

По итогам повторного рассмотрения доклада на заседании комитета было отмечено, что не все замечания устранены. Однако, поскольку концептуальная часть соответствует требованиям закона "Об уполномоченном по правам человека в Свердловской области", депутаты рекомендовали ЗакСО принять его к сведению.

Аналогичная ситуация возникла и с докладом уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. В первый раз депутаты обратили внимание на необходимость более качественной подготовки доклада для недопущения ошибок и предложили Морокову его доработать. На повторном рассмотрении было отмечено, что не все замечания устранены. Но, так как основное содержание соответствует требованиям закона "Об уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области", доклад рекомендовано принять к сведению.

Напомним, что в 2022 году Морокова стыдили за доклад, в котором насчитали "несколько сотен" орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок. А в 2023 году доклад свердловского детского омбудсмена уже вызвал удивление у депутатов.