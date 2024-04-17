Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в районе села Ильинка Казанского района превысил исторический максимум, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня утром в реке Ишим уровень воды повысился от 33 до 76 сантиметров. Уровень воды Тобол за сутки выше по течению понизился на три сантиметра. Ниже по течению повысился от двух до 23 сантиметров. Продолжается наращивание и укрепление гидротехнических сооружений во всех муниципалитетах в зоне паводка. В Абатском районе идут работы по защите федеральной трассы.

Экстренная эвакуация объявлена в населенных пунктах Казанского и Ишимского районов.

В частности, из Ишимского геронтологического центра эвакуировали всех проживающих. 90 пожилых людей и инвалидов в сопровождении персонала доставлены в дома-интернаты в других районах, медицинские организации либо к родственникам. Помощь в переезде оказали администрация Ишима, Истошинский интернат (Бердюжский район) и ишимский центр "Согласие", которые предоставили транспорт. Кроме того, сегодня завершится эвакуация из Таловского интерната.

Плановая эвакуация состоится в деревнях и селах Викуловского, Упоровского, Ялуторовского районов.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов попросил жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, своевременно покинуть дома, не дожидаясь опасных отметок воды.