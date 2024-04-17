Более 54 тысяч многодетных семей Новосибирской области получили сертификат на областной семейный капитал

Размер выплаты в текущем году составляет 146,7 тысяч рублей и является одной из наиболее востребованных в рамках нацпроекта «Демография».

Как отметила в ходе пресс-тура 17 апреля начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева, мера поддержки – областной семейный капитал – действует в регионе с 2012 года. Ежегодно количество многодетных семей, получивших сертификат, увеличивается и уже составляет более 54 тысяч семей. Областной семейный капитал предоставляется в проактивном формате при присвоении семье статуса многодетной. Размер выплаты ежегодно индексируется, в текущем году сумма сертификата – 146,7 тысяч рублей. Среди популярных направлений использования меры поддержки – улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта, сельскохозяйственной техники, обучение детей и покупка компьютера.

«Благодаря средствам областного семейного капитала мы приобрели легковой автомобиль, на котором отвозим детей в школу и на занятия в кружки дополнительного образования», – рассказала Ирина Тур, воспитывающая троих детей. Дети увлекаются рисованием акварелью и маслом, а также скетчингом. У супруга также есть хобби – ниваки – садовый бонсай. Ирина поддерживает мужа и выращивает разные растения из семян.

Семья Веденеевых после рождения близнецов, получив статус многодетной, приобрела на средства сертификата компьютер. Старшие дети уже учатся в школе и используют компьютер для изучения английского языка, просматривают образовательные программы о космосе, медицине и дизайне. Родители уверены, что в их семье подрастают будущий хирург и дизайнер.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов деятельности Правительства региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона.