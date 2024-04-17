Следить за возгораниями в лесах Екатеринбурга будут спецгруппы

С введением особого противопожарного режима в Свердловской области, зеленые зоны начнут патрулировать спецгруппы. Они будут контролировать действия граждан, желающих расслабиться на природе, и выискивать очаги возгорания.

"Сейчас в городе сформированы патрульные группы, куда вошли как сотрудники МЧС и полиции, так и специалисты лесничеств. Они будут перемещаться по маршрутам, проложенным через места отдыха уральцев. Задачей патрулей станет обнаружение очагов возгорания в зеленых зонах, а также предотвращение нарушений требований особого противопожарного режима", – отметил председатель Комитета административных органов Екатеринбурга Евгений Клюжин.

Значительно поможет отслеживать лесные пожары система видеонаблюдения, состоящая из 13 камер. Вместе они охватывают территории города и соседних муниципальных образований, что позволяет круглосуточно отслеживать потенциальные места возгораний.

Районные администрации уже приступили к прокладке более 50 км минерализованных полос вокруг 13 прилесных населенных пунктов. Противопожарные рвы создадут и внутри самих зеленых зон, а в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш расширят сеть пожарных водоемов. На будущий год запланировано создание еще двух акваторий: на станции Приисковой и в поселке Палкинский торфяник.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, что введение особого противопожарного режима накладывает несколько важных ограничений. Среди них четыре запрета.

Напомним, что пожароопасный сезон в регионе стартовал 5 апреля. За три дня до него сотрудники сразу трех уральских подразделений Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие экипировки, которую приходится оплачивать из собственного кармана, и даже пригрозили бойкотировать вызовы на пожар. При этом региональные власти отрицают наличие проблемы.