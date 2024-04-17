17 Апреля 2024
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Общество Оренбургская область
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Дело утопающих? В Оренбурге людям грозит наказание за самовольную дамбу

Жители ЖК "Перовский" в селе Ивановка под Оренбургом на свои деньги возвели насыпную дамбу, желая защититься от паводка. Такая активность селян понравилась не всем, и теперь инициаторам появления защиты от наводнения может грозить наказание.
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На дамбу селяне собрали 3 млн руб. и все – от закупки материалов до строительства сооружения – сделали сами, круглосуточно работая пять дней. Длина дамбы составила, по разным подсчетам, 1,5-1,8 км, пишет "Парламентская газета". Издание отмечает, что вскоре после появления сооружения некоторые чиновники стали угрожать жителям наказанием за самоуправство – проект дамбы ни с кем не согласовали.

Чтобы получить разрешение, сначала нужно провести экспертизу проектной документации объекта. При этом сооружения I и II классов проходят обязательную государственную экспертизу. Даже если государство не вложило в ту же дамбу ни копейки, оно все равно участвует в процессе: согласовывает документы и участок, контролирует ход работ.

При возведении гидротехнических сооружений нужно соблюдать земельное, водное и градостроительное законодательство. В противном случае организацию или гражданина могут привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям КоАП. Уголовная ответственность может наступить по части 1 статьи 250 УК РФ, если незаконные действия повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.

Ранее выяснилось, что схожую дамбу строят жители ЖК "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Вода реки Урал продолжает прибывать в Оренбург, превышены все самые опасные отметки. Жителей просят срочно эвакуироваться. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 г. — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд руб.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына.

Теги: Дамба, Оренбург, ответственность


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Ранее 10.04.2024 14:10 Мск Жители ЖК в Оренбургской области возводят дамбу, чтобы спастись от паводка

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