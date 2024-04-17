Певицу Манижу лишили концертов после сочувствия к террористам из "Крокуса"

Певица Манижа столкнулась с отменой концертов после сочувственных слов в адрес террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", пишет Mash.

По данным Telegram-канала, артистка лишилась фестивалей, больших концертов и сборных выступлений. Причем, помимо России, отказы идут из Белоруссии и Казахстана. Теперь Манижа выступает только на корпоративах и частных вечеринках с гонораром в 1,5 миллиона рублей.

Ранее исполнительница оставила в соцсети видеообращение о теракте в "Крокусе", в котором задержание подозреваемых в теракте назвала "публичной пыткой". Мнение Манижи возмутило общественников.Сообщалось, что соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов направил обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны певицу по статье об оправдании терроризма.