Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают самолеты

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода утром в среду, 17 апреля. Сообщается, что временно не принимаются и не отправляются самолеты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют суда с 7:15 мск, Нижнего Новгорода – с 7:45 мск. В 10:18 мск ограничения в Нижнем были сняты.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - отметил представитель Росавиации.