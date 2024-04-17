Куйвашев пригрозил свердловским мэрам увольнением и "уголовками"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пригрозил мэрам увольнением и уголовными делами из-за плохой подготовки к пожароопасному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

По данным канала, Куйвашев устроил мэрам разнос: во многих территориях до сих пор не устранены нарушения.

"Все списки губернатору передало МЧС. 27 глав не зарегистрировались в приложении, где в режиме онлайн видны термические точки. Куйвашев потребовал от мэров лично делать обходы жителей, проверять дома, участки, проводить субботники, следить за созданием минерализованных полос. Глав, которые не выполнят поручения, ждет судьба бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой", - утверждает канал.

Напомним, Ситникову отправили в отставку в начале этого года. Незадолго до этого чиновницу задерживали силовики по уголовному делу о халатности, которое может быть связано с весенним пожаром в селе Смолино с 10 погибшими.

Накануне.RU уже рассказывало, что регионы России годами оказываются неготовыми к лесным пожарам: сезон ЧС для чиновников снова наступает внезапно. Между тем, недавно сотрудники трех уральских подразделений Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие экипировки, которую приходится оплачивать из собственного кармана. При этом власти Свердловской области, которую в прошлом году МЧС признала одним из самых горимых регионов страны и где почти полностью выгорели несколько поселков, вновь отрицают наличие проблем.