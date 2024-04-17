17 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председателем Верховного суда России стала Ирина Подносова

Совет Федерации единогласно одобрил назначение Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда России. Подносова известна тем, что училась на юрфаке Ленинградского госуниверситета в одно время с президентом РФ Владимиром Путиным, а до недавнего времени занимала должность зампреда ВС.

"Кандидат обладает всеми качествами и высочайшей квалификацией, чтобы занять этот пост", - отметил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Полпред президента РФ в СовФеде Артур Муравьев отметил, что Подносова "работала в полях" и процитировал фильм "Москва слезам не верит", где героиня Веры Алентовой говорит о подчиненных:

"Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения".

Сенатор Людмила Нарусова призвала Подносову "способствовать установлению в России единственной возможной диктатуры – диктатуры закона".

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что "Подносова – не паркетный генерал".

Член комитета СФ по конституционному законодательству Николай Федоров напомнил Подносовой, что в Европе оправдательных приговоров выносится около 20%, в России – около 0,2%. "Один из 676 подсудимых в России имеет шанс на оправдательный приговор. Есть тут над чем задуматься, потому что история Государства Российского – она, вообще-то, не такая, как за последние годы. Судебная система создавалась, прежде всего, для того, чтобы защитить невиновных!" – отметил сенатор.

Он также напомнил, что до 2013 года в федеральной целевой программе по развитию судов был такой критерий оценки работы судебной системы как доверие населения. "Но в 2013 году отказались от этого критерия, так как слишком высокие были негативные оценки населения. По расчетам ФЦП, к сегодняшнему дню уровень недоверия судам должен был опуститься до 6%, в действительности же общее доверие к суду в стране сегодня составляет 43%", – добавил Федоров.

Подносова стала единственной кандидатурой на пост председателя Верховного суда после смерти Вячеслава Лебедева в феврале 2024 года.

До сих пор Подносова занимала пост зампреда Верховного суда – председателя судебной коллегии по экономическим спорам (бывший Верховный арбитражный суд).

Родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове.
С 1970 года по 1975 год - студентка юридического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.
С 1975 года по 1978 год - консультант Отдела юстиции Леноблисполкома г.Ленинграда.
С 1978 года - юрист Вольского завода строительных изделий Саратовской области.
С 1979 года - юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.
С 1990 года - судья Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2003 года - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2013 года - заместитель председателя Ленинградского областного суда.
С 2017 года - председатель Ленинградского областного суда.
С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Теги: верховный суд, ирина подносова, назначение, совет федерации


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