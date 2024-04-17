Председателем Верховного суда России стала Ирина Подносова

Совет Федерации единогласно одобрил назначение Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда России. Подносова известна тем, что училась на юрфаке Ленинградского госуниверситета в одно время с президентом РФ Владимиром Путиным, а до недавнего времени занимала должность зампреда ВС.

"Кандидат обладает всеми качествами и высочайшей квалификацией, чтобы занять этот пост", - отметил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Полпред президента РФ в СовФеде Артур Муравьев отметил, что Подносова "работала в полях" и процитировал фильм "Москва слезам не верит", где героиня Веры Алентовой говорит о подчиненных:

"Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения".

Сенатор Людмила Нарусова призвала Подносову "способствовать установлению в России единственной возможной диктатуры – диктатуры закона".

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что "Подносова – не паркетный генерал".

Член комитета СФ по конституционному законодательству Николай Федоров напомнил Подносовой, что в Европе оправдательных приговоров выносится около 20%, в России – около 0,2%. "Один из 676 подсудимых в России имеет шанс на оправдательный приговор. Есть тут над чем задуматься, потому что история Государства Российского – она, вообще-то, не такая, как за последние годы. Судебная система создавалась, прежде всего, для того, чтобы защитить невиновных!" – отметил сенатор.

Он также напомнил, что до 2013 года в федеральной целевой программе по развитию судов был такой критерий оценки работы судебной системы как доверие населения. "Но в 2013 году отказались от этого критерия, так как слишком высокие были негативные оценки населения. По расчетам ФЦП, к сегодняшнему дню уровень недоверия судам должен был опуститься до 6%, в действительности же общее доверие к суду в стране сегодня составляет 43%", – добавил Федоров.

Подносова стала единственной кандидатурой на пост председателя Верховного суда после смерти Вячеслава Лебедева в феврале 2024 года.

До сих пор Подносова занимала пост зампреда Верховного суда – председателя судебной коллегии по экономическим спорам (бывший Верховный арбитражный суд).