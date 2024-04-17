"Шереметьево" не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые самолеты из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на источник.

Baza также пишет об ограничениях на полеты в аэропорту Шереметьево. Кроме того, по данным телеграм-канала, небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыто из-за угрозы воздушной атаки.

В то же время в Шереметьево РИА Новости заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию.