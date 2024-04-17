17 Апреля 2024
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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Олег Матыцин: Результатами в развитии физкультуры и спорта, которые показывает Астраханская область, можно гордиться

В рамках рабочей поездки в Астраханскую область министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился со спортивной общественностью региона. Вместе с губернатором Игорем Бабушкиным они ответили на вопросы участников встречи, вручили награды тренерам и руководителям спортивных учреждений и знаки «Мастер спорта» астраханским гандболистам.

Олег Матыцин отметил, что результатами в развитии физической культуры и спорта, которые показывает Астраханская область, можно, без сомнения, гордиться. В регионе выполняются критерии в рамках Стратегии развития сферы спорта до 2030 года по вовлечению и удовлетворённости граждан созданными условиями для занятий спортом, по обеспеченности спортивными объектами.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что правительство области использует все возможности для того, чтобы развитие спорта в регионе было системным.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В прошлом году в Астраханской области провели более 500 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более 123 тысяч человек. По итогам 2023 года регион вошёл в ТОП-20 общероссийского рейтинга по внедрению комплекса ГТО. 14 астраханских спортсменов стали победителями и призерами различных чемпионатов, кубков и первенств мира.

Одним из наиболее ярких спортивных событий 2023 года стали первые международные «Игры Каспия». Принято решение, что этот турнир станет ежегодным.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе неформального общения тренер по гандболу спортшколы олимпийского резерва им. В. А. Гладченко Евгений Прокофьев задал губернатору вопрос о создании спортивного интерната для перспективных ребят из сельских районов. Игорь Бабушкин ответил, что эта задача – одна из самых актуальных в спортивной сфере и ею уже занимаются. Сейчас идёт капитальный ремонт помещения в Астрахани, создаются все необходимые условия для комфортного проживания и занятий юных спортсменов. Планируется, что открытие интерната состоится не позднее следующего года.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Завершая встречу, министр спорта Олег Матыцин наградил ведомственными почётными грамотами и благодарностями тренеров и руководителей спортивных организаций, внесших значительный вклад в развитие физкультуры и спорта Астраханской области. Также он вручил удостоверения и знаки «Мастер спорта России» пяти членам сборной команды региона, игрокам основного состава гандбольной команды «Динамо».

Теги: олег матыцин, игорь бабушкин, физкультура и спорт, спортивные мероприятия


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