МИД РФ: Россия не получала приглашение на годовщину высадки в Нормандии

России не поступало по дипломатическим каналам приглашение для участия в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министерство поддерживает связь с послом во Франции Алексеем Мешковым насчет этой темы.

"Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Россию пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, которое будет отмечаться во Франции 6 июня. По данным издания, даже если сам Владимир Путин не приедет на церемонию, российская делегация может быть представлена на мемориальных мероприятиях, причем на довольно высоком уровне. Ожидается, что приглашение российскому руководству направят через посольство России в Париже.

Российский президент присутствовал на 70-летии высадки союзников в Нормандии, но на 75-летнем юбилее его уже не было.