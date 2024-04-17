В Прикамье зафиксировали семь ландшафтных пожаров

В Пермском крае зафиксировали первые случаи лесных пожаров. Всего с 11 по 15 апреля было зафиксировано семь возгораний сухой травы в Перми, Краснокамском, Юсьвинском городских округах, на территории Пермского и Куединского муниципальных округов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Общая площадь пожаров составила чуть больше пяти гектаров.

11 апреля на территории Перми произошло загорание сухой травяной растительности на площади 0,01 Га, в тот же день пожар произошел в поселке Майский на площади 0,005 Га, 12 апреля пожары случились в поселке Пожва - 0,005 Га и Перми - 0,03 Га. 14 апреля сухая трава горела в деревне Верх-Гондыр - площадь составила пять гектаров, в селе Култаево произошло загорание сухой травяной растительности на площади 0,01 Га, 15 апреля пожар площадью 0,01 га произошел в краевой столице на ул. Железнодорожная.

30 апреля в Пермском крае объявлено начало пожароопасного сезона.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю во время всего пожароопасного сезона будут проводить профилактические мероприятия, в том числе ежедневное патрулирование, а так же контроль за соблюдением правил пожарной безопасности с привлечением беспилотных авиационных систем.

Запрета на посещение лесов для граждан пока нет – он не будет вводиться до наступления жаркой, засушливой погоды, которая потребует ужесточения противопожарных мер. Однако и сейчас следует отдавать предпочтение местам, которые специально оборудованы для отдыха на природе, и строго соблюдать требования пожарной безопасности.



За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность (при наступлении соответствующих последствий).