В Госдуме задумались о ценах на стройматериалы в затопленных регионах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский написал письмо генпрокурору России Игорю Краснову. В нем он попросил взять на контроль цены на строительные материалы в пострадавших от паводка регионах.

Якубовский также просит Краснова направить в адрес юрлиц и граждан (продавцов) предостережения о недопустимости необоснованного увеличения стоимости на строительные материалы и оборудование, которые используются для устранения последствий подтопления, пишет ТАСС.

Среди пострадавших от паводка регионов – Оренбургская, Курганская, Тюменская области.