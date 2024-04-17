В "Радуга Парк" назвали причину утренней эвакуации посетителей

Сегодня утром посетители ТРЦ "Радуга Парк" в Екатеринбурге были эвакуированы вместе с сотрудниками торгового центра. Как сообщили читатели Накануне.RU, находившиеся в тот момент на фудкорте, им пришлось оставить еду. Однако, как оказалось, переживать было не из-за чего - тревога была учебной.

"Мы ответственно подходим к безопасности наших посетителей и нам важно, чтобы ваше пребывание в ТРЦ "Радуга Парк" было комфортным. 17.04.2024г в период с 10.00 до 11.00 на территории ТРЦ "Радуга Парк" будут проведены учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Учения будут проходить с эвакуацией посетителей, персонала и работников из ТРЦ", - опубликовали днем ранее в социальных сетях торгового центра.

Информацию об отсутствии реальной опасности подтвердили Накануне.RU и в пресс-службе МЧС, однако о направленности тренировки рассказать не смогли, так как не были привлечены