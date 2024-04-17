17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Москве студенту грозит срок за попытки перейти на сторону Украины

В Москве начался процесс над студентом из Таганрога Владиславом Поручиковым – он упорно пытался перейти российско-украинскую границу, чтобы вступить в признанный террористическим и запрещенный в России "Легион "Свобода России"". Как выяснилось, поспособствовали предотвращению отъезда молодого человека за рубеж его родители.

Парню 13 мая исполнится 23 года. Он родом из Кабардино-Балкарии, учился в Инженерно-технологической академии в Таганроге. По данным следствия, в феврале 2022 г. студент активно начал следить за событиями в Донбассе и на Украине. Делал он это, используя информационные источники "незалежной", пишет "Ъ". В итоге молодой человек "проникся ненавистью к России в целом и участникам специальной военной операции в частности".

В феврале 2023 г., говорилось в обвинении, Поручиков решил вступить в одну из организаций, действующих на украинской стороне, – запрещенный легион. Пытаясь приехать на границу двух государств, чтобы перейти ее и влиться в организацию, студент несколько раз попадался полицейским пьяным, и операция срывалась.

Родители парня, который к моменту задержания уже несколько лет жил отдельно, узнали об увлечениях сына почти что случайно. В мае 2023 г. он сказал родным, что едет из Таганрога в Москву на конференцию. Когда родители приехали в этот южный город, считая, что их чадо уже должно вернуться назад, его там не оказалось. Они забеспокоились и обратились в местное управление ФСБ.

Теги: Владислав Поручиков, студент, Россия, Украина


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