17 Апреля 2024
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Фото: Leah Millis / Reuters

В США отделят помощь Украине от помощи Израилю

Главы четырех комитетов Палаты представителей США поддержали предложение спикера палаты Майка Джонсона разделить законопроекты по помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ранее они шли одним пакетом, в таком виде законопроект одобрил Сенат и призывал принять его президент Джо Байден.

Однако план Джонсона в большей степени соответствует интересам США за рубежом. И у Вашингтона нет  лишнего времени, чтобы спорить о деталях, поэтому решено разделить законопроекты, заявили председатели комитетов. Если первые три подразумевают помощь Израилю, Украине и Тайваню, то в четвертом предусмотрят возможность предоставления Украине кредитов, положения о присвоении кации российских активов, дополнительные санкции против Ирана, а также запрет "ТикТок".

Зеленский уже назвал это решение "позором". Это значит, что США не считают украинский режим полноценным союзником, раз не хотят объединить его с Тайванем и Израилем. А что происходит на удерживаемой его войсками территории, никого не волнует. "Это позор для всего мира и для демократии", - считает он.

Белый дом ранее заявил, что против разделения законопроектов, но накануне согласилась и на такой вариант.

Многие демократы в Палате представителей опасаются, что она погрузится в хаос из-за очередных дебатов по Украине. И обострится борьба за пост спикера. Сам Джонсон сказал, что не собирается уходить в отставку из-за разногласий по поводу помощи Украине.

Конкретные размеры пакетов помощи еще предстоит обнародовать, и большинство демократов заявили, что им нужно детально ознакомиться с этими планами, прежде чем принимать решение о том, оддержат ли они законопроекты. Голосование может состояться уже на этой неделе. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп поддерживает помощь Киеву, но только в кредит.

Накануне Зеленский заявил, что у его режима без американской помощи "не будет шансов на победу". А США просто жалеют оружие или ракеты для ПВО.

Теги: США, Украина


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