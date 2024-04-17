17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура заинтересовалась, куда идут деньги для ремонта разрушающейся больницы в Богдановиче

Прокуратура организовала проверку после сообщений о ненадлежащем состоянии инфекционного отделения ГАУЗ Свердловской области "Богдановичская центральная районная больница". Ранее местные жители жаловались на ремонт почти 30-летней давности, что заинтересовало ведомство в вопросе выделяемых на эти нужды бюджетных средств.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация от пациентов Богдановичской районной больницы, которые заявляли, что внутри инфекционное отделение выглядит точно так, как это было 27 лет назад. Однако, за эти годы, от привычной краски на полу и стенах остались лишь потертости, по которым, разве что, можно угадать только цвет. Обшарпанные батареи, трещины и сколы на стенах тоже не придают атмосферу уюта.

"В публикации СМИ сообщается о длительном отсутствии ремонта в инфекционном отделении, ненадлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии палат, медицинских кабинетов и иных помещений. Прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит достоверность опубликованной информации", - заявили в прокуратуре.

Помимо этого, прокуратура даст оценку достаточности средств, выделяемых учреждению на содержание и ведение медицинской деятельности. Для этого в региональном министерстве здравоохранения уже запрошена информация о выделении средств на нужды больницы. После всех проверок прокуратура даст оценку и действиям руководства больницы, отметив, соблюдает ли оно требования законодательства о здравоохранении и соблюдает ли права пациентов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Богданович, больница, ремонт, прокуратура, проверка


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