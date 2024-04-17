Бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск за взятку в 5 млрд рублей

Экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

Отмечается, что у Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости, а также 13 счетов в различных банках. Соколов, по предварительным данным, якобы является владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая башне "Бурдж-Халифа".

По информации газеты, Сатюков и Соколов навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей.

Как отмечает издание, это самая крупная в истории МВД России взятка. Рекорд, установленный экс-полковником Дмитрием Захарченко, побит более чем в три раза.

Напомним, 17 мая 2022 года суд приговорил экс-полковника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был фигурантом дела о получении взяток на 1,4 млрд рублей. Как считало следствие, взятки Захарченко получил в 2007-16 гг. от группы бизнесменов. При этом у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд рублей.