В России втрое вырос экспорт в Турцию пиломатериалов

Поставки пиломатериалов (речь идет о досках, брусе, пиловочнике и т.д.) из России в Турцию в январе-марте 2024 г. увеличились до 292,2 тыс. куб. м. Экспорт вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он оценивался в 89,8 тыс. куб. м).

Увеличение объема экспорта в "Рослесинфорге" объясняют повышением спроса на них на фоне прошлогодних природных катаклизмов – землетрясения, пишет РБК.

В феврале 2023 г. в Турции произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихийных бедствий в стране погибли более 50 тыс. человек.