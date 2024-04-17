На Ямале введены ограничения движения из-за непогоды

На Ямале из-за сложных погодных условий закрыто движение на дороге Лабытнанги - Харп, дороге подъезд к Аксарке, дороге Надым - Салехард, дороге Обская - Паюта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дорожного департамента Ямала.

По поручению главы Салехарда Алексея Титовского, для водителей организуют пункт обогрева на рынке "Дары Ямала". Пережидающим шквалистый ветер и метель будет предложены горячий чай и кофе.

"Временно закрыты дороги в Лабытнанги и Аксарку. По прогнозу неблагоприятные погодные условия сохранятся до самого вечера, просьба скорректировать свои планы и не выезжать за пределы города", - сообщил мэр в своем telegram-канале.

По поручению главы Лабытнанги Марины Тресковой, пункты обогрева открыты в Харпе на месте арт-пространства "Своя Атмосфера" по ул. Дзержинского, 11, в ДК "Строитель" по ул. Корчагинцев, 9. В круглосуточном режиме работает зал ожидания на железнодорожном вокзале.

"Держу связь с руководителями служб экстренного реагирования, ресурсоснабжающими предприятиями, дорожниками, которые ведут патрульную очистку дорог. Земляки, очень прошу вас корректировать планы с учетом погодных условий. По прогнозам синоптиков ветер стихнет только ближе к вечеру", - сообщила Трескова.

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги движение организованно в реверсивном движение в сопровождении автомобиля ГИБДД.