Трассу "Екатеринбург – Тюмень" за день перекроют четыре раза

В ближайший четверг на трассе "Екатеринбург – Тюмень" несколько раз в течение дня ограничат движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", 18 апреля с 11.00 до 15.00 на автодороге Р-351, обход пгт Белоярский, на 17 км (в районе Заречного) состоится четыре перекрытия движения сроком на 20 минут.

"Будет проводиться испытание несущей способности путепровода. На это время движение будет перекрываться в оба направления. Пожалуйста, учитывайте эту информацию", - отметили в дорожном ведомстве.

Там уточнили, что объезд возможен через пгт Белоярский и представили его схему.

Красным цветом указан перекрываемый участок, зеленым – объезд

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.