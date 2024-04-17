17 Апреля 2024
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Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" перешел на новую должность в Минобороны

Командир спецназа "Ахмат", самый молодой генерал МВД России Апты Алаудинов стал заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС указом президента Владимира Путина.

Кадыров назвал Алаудинова "без преувеличения настоящим боевым генералом, обладающим исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами", а его назначение — "признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца".

Глава республики уточнил, что Алаудинов при этом продолжит командовать "Ахматом".

Военкор Александр Коц отмечает, что назначение Алаудинова в Минобороны выглядит логичным, с учетом его умения говорить и слушать, внушать и объяснять, мотивировать и убеждать. Совмещение же назначения с тем, что он продолжит командовать "Ахматом", также можно только приветствовать.

Эксперт объясняет это, в том числе, и тем, что в спецназ "Ахмат" в разное время пришли несколько бывших подразделений ЧВК "Вагнер", и шли они под личные гарантии Апти Алаудинова, который ни разу не дал повод усомниться в выбранном решении. Недавно о присоединении к "Ахмату" Алаудинова заявил и Ратибор, который теперь там командует полком. Влившимся в "Ахмат" вагнерам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления. И если Алаудинов остается у руля "Ахмата", то можно не сомневаться, что обещания будут выполнены, считает Александр Коц.

Апти Алаудинов — генерал-майор полиции (2012), генерал-майор (2022), Герой Российской Федерации (2022), Герой ЛНР (2022), Герой Чеченской Республики (2023). Кандидат политических наук (2013).

Теги: Ахмат, Апти Алаудинов


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