Проливные дожди в ОАЭ привели к отмене рейсов Дубай — Екатеринбург

Из-за проливных дождей в ОАЭ пришлось отменить рейсы самолетов по направлениям Дубай — Екатеринбург — Дубай.

Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", рейс FZ-980, который должен был вылететь в Дубай сегодня в 02.40 и прибыть в 06.55, был отменен. Аналогичная ситуация и с рейсом FZ-979 авиакомпании FlyDubai, который должен был доставить пассажиров в Екатеринбург еще в 05.30.

Ливни, начавшиеся 16 апреля, затопили основные автомагистрали ОАЭ, а уже к вечеру уровень осадков достиг среднего годового показателя в стране, что вынудило аэропорт Дубая временно не принимать рейсы. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, это привело к тому, что порядка 2,5 тыс. россиян сейчас не могут вернуться домой. Всего было отменено 45 убывающих и прибывающих рейсов.