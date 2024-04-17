Shot: Над Джанкоем прозвучали взрывы, начался пожар возле аэродрома

Жители крымского Джанкоя сообщают о мощных взрывах в небе над городом, пишет Shot. Предварительно, работает система ПВО.

Как сообщили телеграм-каналу очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов утра. После этого в поле недалеко от аэродрома начался пожар.

На прошлой неделе средства противовоздушной обороны сбили ракету "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Объекты инфраструктуры не пострадали.