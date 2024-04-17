17 Апреля 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменка доказала в суде обман со стороны застройщика

Жительница Тюмени доказала в суде обман со стороны застройщика жилого комплекса "Апрель" холдинга "Партнер".

Центральный районный суд Тюмени встал на сторону покупательницы, признав, что ЖК не соответствует проектной документации и закону в части размещения парковки, а заключение Главного управления строительства Тюменской области в этой части незаконно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе юридической компании СБПР.

Тюменка приобрела квартиру в доме, расположенном на окраине города, поскольку застройщик обещал, что напротив дома будет лес. Заселившись, женщина обнаружила под окнами парковку на 200 мест, а также оживленную автомобильную дорогу. В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили, что объект соответствует заявленному застройщиком проекту.

В итоге покупательница обратилась в суд с иском, в котором оспаривалась законность заключения Главного управления строительства Тюменской области. В ходе судебных слушаний представители "Партнер-Строя" и Главного управления строительства Тюменской области уверяли суд, что не имеют никакого отношения к спорным объектам: якобы парковку, не предусмотренную проектом, построил кто-то неизвестный уже после окончания строительства и приемки дома. Слушания продолжались полтора месяца, решение было принято в пользу истца.

"Бывают случаи, когда потребители покупают квартиру на стадии строительства и ориентируются на рекламные проспекты, которые обещают: здесь будет парковка, здесь парк, а здесь детская площадка. Внимательные покупатели проверяют проектную документацию на жилой комплекс, но даже это не гарантирует, что дом и придомовая территория будут соответствовать тому, что заявлено застройщиком. И нередки случаи, когда после завершения строительства оказывается, что вместо парка — магазин, а вместо детской площадки — парковка. Как правило, в этих спорах участвуют застройщик и потребитель, но в этом случае к ответственности призвали госорган, который обязан следить за соответствием построенного объекта проектной документации", - прокомментировала директор СБПР Екатерина Браун.

Сейчас идет еще одно судебное разбирательство – о том, чтобы обязать владельца незаконной парковки убрать этот объект.

Теги: застройщик, жк апрель, суд, иск


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