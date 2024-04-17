В Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд руб. арестованы восемь энергетиков

В Дагестане восемь энергетиков арестованы по делу о хищении 2,8 млрд руб. Решение принял Советский райсуд Махачкалы.

До 16 июня арестованы Раджаб Абакаров, Зайнудин Гаджиев, Расул Умаханов, Магомедмансур Ибрагимов, Улуби Мусалов, Магомед Магомедов, Курбан Гейдаров, Амирахмед Зурканаев, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2010-21 гг. фигуранты дела завысили объем и стоимость создания комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах ПАО "МРСК Северного Кавказа", расположенных в Дагестане. ПАО "Российские сети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа" потеряли не менее 2 млрд 795 млн 180 тыс. руб.

Ранее выяснилось, что директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев отправлен под арест. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве и подозревается в хищении около 2,8 млрд руб. Мухумаев последовательно занимал должности начальника управления компании "Дагэнергосеть", гендиректора АО "ДЭРС" и фактически руководил строительной компанией "Энергопрогресс".