В Екатеринбурге подростки на самокате и моноколесе сбили пешеходов

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло сразу два ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – электросамоката и моноколеса. В обоих случаях по вине подростков пострадали пешеходы.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, первый инцидент случился на улице Седова: 15-летний подросток на электросамокате WHOOSH, двигаясь по тротуару, наехал на 8-летнего мальчика. С травмами тот был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Затем на улице Малышева 17-летний подросток ехал по тротуару на моноколесе Kingsong. В какой-то момент парень споткнулся и упал на впереди идущего пешехода – 70-летнюю женщину. С ушибами пенсионерку отвезли в больницу.

В ГИБДД напоминают, что во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих СИМ, пешеходы имеют приоритет.

Напомним, на прошлой неделе в городской думе Екатеринбурга решали, что делать с "бешеными самокатчиками".