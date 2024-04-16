Запад не может отражать ракетные атаки на Украине, поскольку там нет американских и британских военных баз

Запад не может создать на Украине систему, аналогичную израильскому "Железному куполу", сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС, которая прошла в формате видеоконференции.

По его словам, США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, поскольку на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти ракеты.

"США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты", - сказал Боррель