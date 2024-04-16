Администрация Кургана проводит эвакуацию людей из СНТ "Тюльпан": оставаться там опасно для жизни

Администрация Кургана проводит эвакуацию людей из СНТ "Тюльпан", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

"Находиться в СНТ опасно для жизни. Оно находится в затопляемой зоне, о чем жители были неоднократно предупреждены. Учитывая положение СНТ и возможный прогноз поднятия уровня воды почти до 11 метров насыпь, которую возвели жители, не защитит. Защитная дамба расположена выше, а СНТ изначально построено в затопляемой зоне. При существующем подъеме воды единственный способ защитить жизни людей - эвакуация", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Кургане продолжает расти. На 20.00 он составил 774 см.

Продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа - Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково, Белый Яр. Уровень в 10 метров достигнут не только в районе Санаторной и Кетово, но и Крюково.

Вода идет на Курган.