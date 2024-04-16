Госпиталь для лечения и реабилитации участников СВО создадут в Астрахани

Игорь Бабушкин сообщил председателю Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Бадме Башанкаеву во время выездного заседания Комитета Госдумы в Астраханской области о намерении открыть в регионе госпиталь для лечения и реабилитации участников СВО.

Глава Астраханской области отметил, что направил в адрес Министра здравоохранения России Михаила Мурашко письмо с просьбой поддержать инициативу и рассмотреть вопрос о финансировании.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Леонид Огуль, госпиталь планируют разместить в областной клинической Александро-Мариинской больнице. Для его создания уже разработали медико-техническое задание. В учреждении будут функционировать терапевтическое, неврологическое, реабилитационное отделения на 70 коек и поликлиника.

Участники выездного заседания Комитета Госдумы единогласно проголосовали за реализацию такой инициативы.

Также Игорь Бабушкин рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. За последние пять лет в районах области построили 49 ФАПов и врачебных амбулаторий, отремонтировали 19 больниц и поликлиник, закупили 109 единиц медтранспорта и более 350 единиц современного оборудования.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан – это наш безусловный приоритет. Мы стремимся к тому, чтобы даже в самых отдалённых населенных пунктах было обеспечено высококвалифицированное медицинское обслуживание. В этом году мы продолжим укреплять материально-техническую базу профильных медучреждений», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.