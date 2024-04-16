Американский журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал

Американский журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал Tucker Carlson Network, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приветствуем вас на совершенно новом Telegram-канале TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, увлеченных истиной, честностью и откровенным дискурсом", - говорится в первом сообщении, опубликованном в канале.

Вторая публикация канала - интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом от 9 марта. Его опубликовали с пометкой "вот один из наших лучших материалов, которые вы могли пропустить".

В данный момент число подписчиков канала превышает 62 тыс. человек.

Такер Карлсон — журналист, ведущий телеканала Fox News в Америке, приехал в Россию 1 февраля. Целью его визита было интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча с ним длилась два часа и была опубликована 9 февраля. При этом известно, что Такер Карлсон пробыл в Москве неделю. Он побывал в Большом театре на балете "Спартак", посетил ВДНХ, "Ашан", "Вкусно — и точка" и просто гулял по улицам Москвы, где фотографировался с россиянами. Журналист уехал из России 8 февраля.