Уральский полпред и тюменский губернатор встретились с жителями села Казанское

Полпред президента в Уральском округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор встретились с жителями села Казанское.

В населенном пункте несколько улиц попадает в зону подтопления. Здесь продолжают наращивать дамбу.

Спасатели и добровольцы выкладывают мешки с песком. Жителям необходимо эвакуироваться до прихода воды.

Как ранее сообщала пресс-служба уральского полпредства, до посещения Казанского Владимир Якушев вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором провели заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий паводка в регионе.