Молодые медики пополняют кадровый состав астраханского здравоохранения

Укомплектование удалённых от Астрахани медицинских учреждений новыми специалистами осуществляется благодаря федеральной программе «Земский доктор» и региональному проекту «Модернизация первичного звена. Медицинские кадры» нацпроекта «Здравоохранение».

Так, в Ахтубинской районной больнице приступили к работе врач-кардиолог Анастасия Печкова и участковый врач-терапевт Яна Зибик.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области, Анастасия Печкова в 2019 году окончила медицинский университет им. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге по специальности «Лечебное дело». В 2021 году в Курском медуниверситете завершила обучение в ординатуре по специальности «Кардиология». Девушка отправилась из Курска в Ахтубинск за своим мужем, который проходит здесь службу. С марта 2024 года Анастасия Печкова - врач-кардиолог Ахтубинской районной больницы.

Яна Зибик, которая приехала в Ахтубинск из Пензы также по семейным обстоятельствам, - выпускница Самарского медуниверситета по специальности «Лечебное дело». Сейчас девушка учится в ординатуре по направлению «Гастроэнтерология» в Волгоградском медуниверситете, который окончит в этом году. В Ахтубинской районной больнице участковый врач-терапевт Яна Зибик принимает с февраля 2024 года.

Молодой специалист, заключивший контракт, должен проработать в районе пять лет, а государство предоставляет ему материальную поддержку. Так, для врачей предусмотрена единоразовая выплата в размере 1 млн рублей.