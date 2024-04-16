16 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Главный тренер ФК «Волгарь» ушел со своего поста

Гендиректор клуба "Волгарь" Андрей Никитин сообщил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, что Сергей Павлов покинул пост главного тренера. Исполнять его обязанности в ближайших матчах «Волгаря» будет Юрий Юхневич.

По словам директора, Сергей Павлов принял команду в непростой период – в августе 2023 года после пяти поражений на старте турнира.

«За прошедшее время под руководством Павлова у команды были и победы в кубке России. Мы благодарим Сергея Александровича и желаем успехов. Впереди у «Волгаря» достаточно матчей, чтобы успеть выполнить определенные задачи. Команда сделает всё возможное», - заверил Андрей Никитин.

Глава региона напомнил, что клуб "Волгарь" занимает последнее место в таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги: «Сейчас как никогда игрокам необходимо сплотиться и показать лучшие качества на поле».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Ранее Сергей Павлов тренировал московское «Торпедо», ярославский «Шинник», тульский «Арсенал», краснодарскую «Кубань», подмосковный «Сатурн», ивановский «Текстильщик», работал помощником главного тренера в московском «Спартаке» и сборной России.

Теги: игорь бабушкин, футбольный клуб волгарь, матчи, турнирная таблица, главный тренер


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