Астраханские общественники единогласно высказались за предложение выдвинуть Игоря Бабушкина на второй губернаторский срок

Единогласно проголосовали все члены Общественной палаты Астраханской области за инициативу по выдвижению Игоря Бабушкина на второй губернаторский срок.

Они поблагодарили Игоря Бабушкина за вклад в социально-экономическое развитие региона, в том числе помощь военнослужащим СВО и их семьям. Также в ходе заседания участники встречи обсудили итоги работы совещательного органа за прошедший год.

Как сообщила председатель Общественной палаты Астраханской области (ОП) Светлана Калашникова, в 2023 году состоялись 19 мероприятий, включая заседания, встречи с жителями и общественные обсуждения. Кроме того, члены ОП приняли участие в организации и проведении избирательной кампании в регионе, а также в социально-значимых проектах по благоустройству общественных территорий и патриотическому воспитанию молодежи.

Как отметил Игорь Бабушкин, Общественная палата играет важную роль в жизни Астраханской области, а взаимодействие с региональной и муниципальной властью полезно и конструктивно.

«Являясь авторитетной площадкой, вы активно способствуете укреплению гражданских институтов. В недавнем послании Федеральному Собранию Президент обозначил важные задачи на ближайшие годы. Рассчитываю на ваше активное участие в реализации всех проектов и программ, направленных на повышение качества жизни астраханцев», – подчеркнул глава региона Игорь Бабушкин.