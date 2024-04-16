В "Единой России" заявили, что мэр Орска не совершил ничего дискредитирующего

Глава Орска и по совместительству секретарь местного отделения "Единой России" Василий Козупица не совершил ничего дискредитирующего, чтобы применять в его отношении какие-либо партийные санкции. Об этом сообщили ТАСС два источника в партии.

"В партии к мэру Орска нет вопросов, потому что он ничего дискредитирующего не совершил", - сказал один из них.

"Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно", - пояснил источник.

Другой источник подтвердил, что единороссы пока не рассматривают возможность каких-либо партийных санкций против мэра Орска.

Тем временем, жители пострадавшего от наводнения Орска начали сбор подписей за отставку мэра Козупицы. Они подчеркивают, что большинство были недовольны работой главы города еще до затопления.

Ранее глава города прокомментировал информацию об отъезде своего сына в Саудовскую Аравию. По словам мэра, его позвали туда работать, и он согласился.

СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где менее месяца назад, предположительно, приобрел жилье vip-статуса. До вчерашнего дня семья Козупиц даже вела телеграм-канал о своей "релокации", однако вскоре он был удален — по крайней мере, из публичного доступа.