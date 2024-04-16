МЧС России по Тюменской области установили предполагаемого виновника ландшафтного пожара

МЧС России по Тюменской области установили предполагаемого виновника ландшафтного пожара, который произошел в районе садового товарищества "Салют" 15 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Предполагаемый виновник пожара - 44-летний мужчина. Пожар мог произойти из-за проведения пожароопасных работ. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. С учетом введенного особого противопожарного режима на территории Тюменской области, административная ответственность за допущенные нарушения требований пожарной безопасности усилилась.

На сегодняшний день сотрудниками Главного управления уже установлены три виновника пожаров, 12 жителей допустили сжигание сухой травы.