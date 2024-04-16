Зеленский утвердил ужесточение мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.

Документ возвращен в Раду с подписью президента 16 апреля, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Рада приняла закон об усилении мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации после 36 месяцев военной службы. На этом настоял главком ВСУ Александр Сырский, который заявил об этом публично. Вероятно, он выполнил просьбу Зеленского, который хочет отвести от себя недовольство людей.

После вступления в силу нового закона о мобилизации начнут вызывать в ТЦК (военкоматы) на повторные медкомиссии тех, кто ранее был признан ограниченно годным к службе. Между тем, за границами Украины в очереди у паспортных столов в диппредставительствах страны выстраиваются те, кто через месяц не сможет оформить документы без военного билета – его наличие станет обязательным по тому же закону о мобилизации.

Поправки вводят фактический запрет на выезд всем мужчинам из страны без разрешения военкомата.