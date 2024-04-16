Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации ВС России

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию ВС России.

Как сообщили РИА Новости в суде, дата рассмотрения протокола пока не назначена. Ивлеевой грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Shot пишет, что протокол против блогерши составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. По данным телеграм-канала, в двух своих публикациях она высказывалась против проведения СВО и призывала Россию остановиться. После "голой вечеринки" Ивлеева скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ.

Ивлеева в суде не признала вину. Защита считает, что ответственна за всю эту историю не сама она, а компания, с которой блогерша заключила договор на организацию мероприятия.