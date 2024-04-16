В Сургуте грузовой поезд сбил ребенка

В Сургуте грузовой поезд сбил на переезде Сургут - Силинский сбил 14-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 12.20. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга. Он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Сургутский транспортный прокурор.

Транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав.