Аксенов задумался о возрождении в Крыму УПК

Руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что во время заседания рабочей группы по образованию при главе республики обсудили возможное возрождение на полуострове сети межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК), а также создание условий для введения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины".

"Нашим детям нужно помочь не только получить новые знания, но и воспитать в них чувство личной ответственности за слова, поступки, решения", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Аксенов уверен, что у крымских педагогов есть необходимый опыт и навыки для решения данной задачи.